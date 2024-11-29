صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و363 شهيدا 

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى “44 ألفا و363 شهيدا”، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و363 شهيدا، و105 آلاف و70 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023”.

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب “3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و137 مصابا خلال 24 ساعة الماضية”.

وأشارت الوزارة إلى وجود “عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بحيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت بجانب الشهداء والجرحى حوالي 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)