صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و382 شهيدا

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى “44 ألفا و382 شهيدا”، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و382 شهيدا، و105 آلاف و142إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023”.

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب “4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 19 شهيدا و72 مصابا خلال 24 ساعة الماضية”.

وأشارت الوزارة إلى وجود “عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بحيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت بجانب الشهداء والجرحى حوالي 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)