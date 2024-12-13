صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و875 شهيدا

غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و875 شهيدا فلسطينيا و106 آلاف و454 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44.875 شهيدا، و106.454 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023″.

وذكرت الوزارة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب “3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و98 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشارت إلى وجود “عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات”، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ولأكثر من مرة، قالت طواقم الدفاع المدني والإسعاف بغزة إنها تعجز عن الوصول لمناطق يتوغل فيها جيش الاحتلال لانتشال شهداء أو إنقاذ جرحى بسبب خطورة الأوضاع الأمنية والاستهداف المتعمد لطواقمهم.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت بالإضافة إلى الشهداء والجرحى، ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل قوات الاحتلال مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)