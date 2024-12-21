إبادة مستمرة.. استشهاد 20 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على غزة السبت- (فيديو)

غزة: أعلن جهاز الدفاع المدني بغزة استشهاد 20 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق القطاع منذ فجر السبت.

وقال متحدث الجهاز محمود بصل في بيان: “قرابة 20 فلسطينيا استشهدوا بينهم 17 بمحافظتي غزة والشمال، منذ ساعات فجر السبت وحتى اللحظة، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع”.

واستُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون السبت، بقصف جوي إسرائيلي استهدف تجمعين لمدنيين بمدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي بالمستشفى “المعمداني” بـ”وصول جثماني شهيدين وعدد من الجرحى نتيجة استهداف تجمعين للمواطنين في حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة”.

🔴 مراسل ساحات: وصول شهيد إلى المعمداني جراء القصف على الشجاعية شرق مدينة غزة pic.twitter.com/8mAvo560YA — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPl) December 21, 2024

وفي شمال القطاع، أفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات نسف لمنازل غرب مشروع بيت لاهيا.

وأوضح الشهود أنه يسمع دوي انفجارات عنيفة مع تصاعد أعمدة الدخان في سماء المنطقة جراء عمليات النسف.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 45 ألفا و227 شهيدا فلسطينيا و107 آلاف و573 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45.227 شهيدا، و107.573 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023”.

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب “3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 21 شهيدا و61 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشارت الوزارة إلى وجود “عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات”، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

ولأكثر من مرة، قالت طواقم الدفاع المدني والإسعاف في غزة إنها تعجز عن الوصول إلى مناطق يتوغل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي لانتشال شهداء أو إنقاذ جرحى بسبب خطورة الأوضاع الأمنية والاستهداف المتعمد لها.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت بالإضافة إلى الشهداء والجرحى ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)