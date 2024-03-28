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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و552 شهيدا- (تدوينة)

28 - مارس - 2024

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غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى “32 ألفا و552 شهيدا، و74 ألفا و980 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع اليوم 174 من الحرب، قالت الوزارة في تقرير إحصائي يومي عبر منصة تلغرام، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب “6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و91 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و522 شهيدا، و74 ألفا و980 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل بالبنى التحتية والممتلكات ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم إصدار مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 28, 2024 الساعة 11:24 ص

    يا للعار يا للعار أين قرار وقف إطلاق النار على غزة العزة الصادر من مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 28, 2024 الساعة 11:25 ص

    أمريكا تقول أن قرار وقف إطلاق النار على غزة غير ملزم لعصابة الشر الصهيونية التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948، ألا لعنة الله على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي إلى يوم الدين والله يكسر ظهرك يا أمريكا يا راعية دويلة الباطل المحتلة لأرض فلسطين التي تقتل وتشرد الفلسطينيين هذي عقود وعقود ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️

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