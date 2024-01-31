“صحة غزة”: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26900 شهيد- (صور وفيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة قدّمت فيه آخر الإحصائيات في “اليوم الـ 117 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة”.

وقالت الوزارة: “في اليوم 117 للحرب، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26900 شهيد، و65949 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وبيّنت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدا و313 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وتابعت: “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر والجرائم بحق الأهالي والأطفال في غزة !!! إلى متى يعربد الصهاينة؟! إلى متى التجاهل والخذلان؟!#GazaGenocide pic.twitter.com/fhOsH6pTFF — رضوان الأخرس (@rdooan) January 31, 2024

إبادة جماعية يتعرض بها ابناء غزة من قبل جيش الاحتلال

والعالم المنافق يقول انه لم يلاحظ ان هناك قتلى ابرياء في غزة pic.twitter.com/YtG3ol9Lzc — محمد عبدالله المسمري (@m__almasmari) January 31, 2024

مشاهد قاسية.. العثور على 30 جثمانًا بمدرسة للنازحين اقتحمها الاحتلال في شمال غزة pic.twitter.com/NoXIZmZlRC — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 31, 2024

(الأناضول)