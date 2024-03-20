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صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 31 ألفا و923 شهيدا- (تدوينة)

20 - مارس - 2024

نقل مصابين فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

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غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 31 ألفا و923 شهيدا و74 ألفا و96 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع “فيسبوك” الأربعاء، إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 104 شهداء و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت أنه في “اليوم الـ166 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(وكالات)

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