صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32 ألفا و414 شهيدا- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32 ألفا و414 شهيدا و74 ألفا و787 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع “فيسبوك” اليوم، إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت أنه في “اليوم الـ172 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

(د ب أ)