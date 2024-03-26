صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32 ألفا و414 شهيدا- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32 ألفا و414 شهيدا و74 ألفا و787 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع “فيسبوك” اليوم، إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.
وأضافت أنه في “اليوم الـ172 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
(د ب أ)
فاتورة الدم الفلسطيني الزكي الطاهر الذي يسقي فلسطين منذ 1948 في ارتفاع مستمر للأسف الشديد حقيقة مرة مرة تركتبها عصابة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم ✌️🇵🇸✌️