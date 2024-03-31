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صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32 ألفا و782 شهيدا- (تدوينة)

31 - مارس - 2024

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غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32 ألفا و782 شهيدا و75 ألفا و298 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع “فيسبوك” الأحد، إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيدا و108 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت أنه في “اليوم الـ177 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

(د ب أ)

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