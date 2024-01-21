صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 25 ألف شهيد

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة “العدوان” الإسرائيلي إلى 25 ألفا و105 شهداء و62 ألفا و681 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة ، في بيان أوردته وكالة “معا” الفلسطينية اليوم ، إن “الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 178 شهيدا و293 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأضافت “مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم”.

ووفق الوكالة ، “تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها في اليوم 107 من الحرب على القطاع مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى”.

(د ب أ)