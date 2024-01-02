“صحة غزة”: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب إلى 22185- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى “22 ألفا و185 شهيدا و57 ألفا و35 مصابا”.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22.185 شهيدا، و57.035 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأوضحت أن إسرائيل ارتكبت، خلال 24 ساعة الماضية، نحو “15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 207 شهداء، و338 إصابة”.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية، المستمرة على قطاع غزة، دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

تصوير لأحد مداخل حي تل الزعتر في مدينة جباليا في شمال قطاع غزة ويظهر

فيه حجم الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال الصهيوني الخبيث . pic.twitter.com/VnS0BY89DW — Jamal Al-Zoubi (@JamalAl21339891) January 2, 2024

مشاهد لتكدس جثامين الشهداء أمام مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي عنيف بقطاع غزة pic.twitter.com/9WNV37IMIC — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 2, 2024

قصف عنيف واشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال تسمع أصواتها في مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/0vM1IaoItk — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 2, 2024

(الأناضول)