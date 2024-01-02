“صحة غزة”: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب إلى 22185- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى “22 ألفا و185 شهيدا و57 ألفا و35 مصابا”.
وقالت الوزارة، في بيان مقتضب: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22.185 شهيدا، و57.035 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.
وأوضحت أن إسرائيل ارتكبت، خلال 24 ساعة الماضية، نحو “15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 207 شهداء، و338 إصابة”.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية، المستمرة على قطاع غزة، دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
تصوير لأحد مداخل حي تل الزعتر في مدينة جباليا في شمال قطاع غزة ويظهر
فيه حجم الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال الصهيوني الخبيث . pic.twitter.com/VnS0BY89DW
— Jamal Al-Zoubi (@JamalAl21339891) January 2, 2024
مشاهد لتكدس جثامين الشهداء أمام مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي عنيف بقطاع غزة pic.twitter.com/9WNV37IMIC
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 2, 2024
قصف عنيف واشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال تسمع أصواتها في مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/0vM1IaoItk
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 2, 2024
(الأناضول)
اللهم ينتقم من عصابة البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر الفلسطينيين وهازم بني صهيون وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب 🇵🇸✌️🚀🐒🚀
في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين يا شهداء غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ينتقم من البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الجبان 🇵🇸✌️🚀🐒🚀🐒🚀