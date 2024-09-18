صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب إلى41 ألفا و272 منذ 7 أكتوبر- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 41 ألفا و272 شهيدا و95 ألفا و551 مصابا.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم 348 من الحرب: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41272 شهيدا و95551 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأكدت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 20 شهيدا و54 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضحت أن “عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أدت إضافة للشهداء والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.

(الأناضول)