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صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 56 ألفا و531 

منذ ساعتين

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غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى “56 ألفا و531 شهيدا و133 ألفا و642 مصابا”.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة “28 شهيدا و223 إصابة” جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وأوضحت أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وأفادت الوزارة بأن حصيلة الضحايا منذ استئناف حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار 2025 بلغت “6 آلاف و203 شهداء، إضافة إلى 21 ألفا و601 مصابا”.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى “56 ألفا و531 شهيدا و133 ألفا و642 مصابا”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

 (الأناضول)

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