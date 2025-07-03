صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي لـ57 ألفا و130 

إسطنبول: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 57 ألفا و130 شهيداا، إضافة إلى 135 ألفا و173 جريحا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة، في بيان: “وصل مستشفيات قطاع غزة 118 شهيدا و581 إصابة خلال 24 ساعة الماضية”.

وأفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57 ألفا و130 شهيدا و135 ألفا و173 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023″.

ومنذ أن استأنفت إسرائيل حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، بلغت حصيلة الضحايا، “6 آلاف و572 شهيدا و23 ألفا و132 إصابة”، وفق البيان.

وذكرت الوزارة أن “حصيلة ما وصل المستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 12 شهيدا وأكثر من 49 إصابة”.

وأضافت أنه بذلك “يرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممَّن وصلوا المستشفيات إلى 652 شهيدا وأكثر من 4 آلاف و537 إصابة”.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل في 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ مخطط لتوزيع “مساعدات إنسانية” عبر ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أمريكيا وإسرائيليا.

وبوتيرة يومية، يطلق الجيش الإسرائيلي النار تجاه المجوعين المصطفين قرب مراكز التوزيع، ما تركهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة بدعم أمريكي ما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(وكالات)