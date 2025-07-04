صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي لـ57 ألفا و268

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 57 ألفا و268 شهيدا، إضافة إلى 135 ألفا و625 جريحا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة، في بيان: “وصل مستشفيات قطاع غزة 138 شهيدا و452 إصابة خلال 24 ساعة الماضية”.

وأفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57 ألفا و268 شهيدا و135 ألفا و625 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023″.

ومنذ أن استأنفت إسرائيل حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، بلغت حصيلة الضحايا، “6 آلاف و710 شهداء و23 ألفا و584 مصابا”، وفق البيان.

وذكرت الوزارة أن “حصيلة ما وصل المستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 62 شهيدا وأكثر من 300 إصابة”.

وأضافت أنه بذلك “يرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممَّن وصلوا المستشفيات إلى 714 شهيدا وأكثر من 4 آلاف و837 مصابا”.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل في 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ مخطط لتوزيع “مساعدات إنسانية” عبر ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أمريكيا وإسرائيليا.

وبوتيرة يومية، يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه المجوعين المصطفين قرب مراكز التوزيع، ما تركهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة بدعم أمريكي ما يزيد على 10 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

(وكالات)