سياسة | عربي | فلسطين

“صحة غزة”: ارتفاع حصيلة شهداء القطاع إلى 18 ألفا و787 

منذ 33 دقيقة

حجم الخط
0

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة “العدوان” الإسرائيلي على القطاع إلى 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحافي عقده جنوب قطاع غزة، إن “قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الماضية 18 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة”.
وأضاف القدرة وفق ما نقل عنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة على تلغرام: “وصل 179 شهيدا و303 إصابة للمستشفيات خلال الساعات الماضية”، مشيرا إلى أنه “لازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات”.

(وكالات)



كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بوتين يعتبر أن “كارثة” غزة لا تُقارن بأوكرانيا
منذ ساعتين
استشهاد صحافيين اثنين في قصف للاحتلال على قطاع غزة ليرتفع عدد شهداء المهنة إلى 89
منذ 20 ساعة
قطر تبحث مع وفدين أمريكيين تطورات الأوضاع في غزة- (تغريدة)
منذ 22 ساعة
مسؤولة بالأمم المتحدة: قطاع غزة يواجه كارثة صحية
منذ 22 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية