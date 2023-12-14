“صحة غزة”: ارتفاع حصيلة شهداء القطاع إلى 18 ألفا و787 

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة “العدوان” الإسرائيلي على القطاع إلى 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحافي عقده جنوب قطاع غزة، إن “قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الماضية 18 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة”.

وأضاف القدرة وفق ما نقل عنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة على تلغرام: “وصل 179 شهيدا و303 إصابة للمستشفيات خلال الساعات الماضية”، مشيرا إلى أنه “لازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات”.

(وكالات)





