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صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء القطاع إلى 21 ألفا و507 منذ 7 أكتوبر- (فيديو)

منذ 46 دقيقة

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غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 21 ألفا و507 شهداء، و55 ألفا و915 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة تلغرام: “اليوم الـ84، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21507 شهداء، و55915 إصابة”.

وأضافت أن “187 شهيدا و312 إصابة في قطاع غزة هي حصيلة الـ24 ساعة الماضية”.

ويصعد الجيش الإسرائيلي حربه على مستشفيات القطاع والطواقم الصحية، ضمن حرب مدمرة على غزة يشنها منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت خسائر مادية وبشرية، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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