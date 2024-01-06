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صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 22722 شهيدا و58 ألف إصابة- (فيديوهات)

6 - يناير - 2024

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غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى “22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 مصابا”.

وقالت الوزارة في بيان إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 122 شهيدا و256 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و722 شهيدا و58 ألفا و166 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وفي بيان آخر، أعلنت الوزارة أنها “نجحت” في تشغيل غرف عمليات مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة إثر اقتحامه من الجيش الإسرائيلي في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لمدة 10 أيام، حيث دمر أجزاء واسعة منه، وأخرجه عن الخدمة باستثناء قسم غسيل الكلى، الذي عاد للعمل في 28 من الشهر نفسه.

وقالت الوزارة في بيانها، إنها “نجحت في تشغيل عدد من غرف عمليات مجمع الشفاء الطبي”، داعية “المؤسسات الأممية إلى إجراء تدخلات عاجلة لحماية ودعم المجمع بالأدوية والمستهلكات الطبية والوقود وتسهيل حركة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى إليها.

 

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 11:47 ص

    متى سيتوقف هذا الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان بحق أطفال غزة العزة و الصمود 🇵🇸✌️🔥🐒🚀🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 1:03 م

    فمتى سيتوقف هذا الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة، الله ينتقم منهم شر انتقام عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار العزيز القهار 🇵🇸✌️🚀🐒

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 1:48 م

    الحصيلة صارت ثقيلة جدا جدا جدا أما آن لهذا الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان أن يتوقف 🇵🇸✌️🔥🐒🚀

    رد

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