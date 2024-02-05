صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و478 شهيدا- (فيديوهات)

غزة: ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الإثنين، إلى “27 ألفا و478 شهيدا و66 ألفا و835 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، قدّمت فيه آخر الإحصائيات في “اليوم 122 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة“.

وقالت الوزارة إنه “في اليوم 122 للحرب ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27.478 شهيدا و66.835 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأوضحت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 113شهيدا و205 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشارت إلى أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.



ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، معظم ضحاياها أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(وكالات)