الجيش الإسرائيلي يهاجم خيمة ويقتل 4 فلسطينيين بقطاع غزة- (فيديو)

غزة: استُشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين وتجمعا لمواطنين بقطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية منذ أكثر من 14 شهرا.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بغزة في بيان: “تمكنت طواقمنا من انتشال 3 شهداء وعدد من المصابين إثر استهداف خيمة للنازحين داخل نادي الجزيرة بمحيط متنزه بلدية غزة”.

الاحتلال يستهدف خيام النازحين في مخيم الجزيرة بتل الهوا جنوب غرب مدينة غزة pic.twitter.com/sxs7Amu2u7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 25, 2024

وفي حادث منفصل، استهدف الجيش الإسرائيلي مواطنين بمنطقة البيوك بمدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، بحسب مصادر طبية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 45 ألفا و361 شهيدا و107 آلاف و803 مصابين، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 23 شهيدا و39 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45.361 شهيدا و107.803 مصابين منذ السابع من أكتوبر للعام 2023″.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، لافتة إلى عجز طواقم الدفاع المدني والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت إضافة إلى الشهداء والجرحى، ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)