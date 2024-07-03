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صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و 953 شهيدا

منذ ساعة واحدة

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غزة: أعلنت وزارة الصحة  الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم  الأربعاء ، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37  ألفا و953 شهيدا، إلى جانب 87 ألفا و266 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم:” ارتكب الاحتلال الإسرائيلي  ثلاث مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها  للمستشفيات 28 شهيدا و125  إصابة خلال الـ  24 ساعة الماضية”.

وأضافت أنه في “اليوم الـ  271  للعدوان الإسرائيلي  المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع  طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

(وكالات)

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