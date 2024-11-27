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صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و282 شهيدا

27 - نوفمبر - 2024

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غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 44 ألفا و282 شهيدا ، إلى جانب 104 آلاف و880 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم: “ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و134 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية”.
وأضافت أنه في “اليوم الـ 418 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
(وكالات)

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