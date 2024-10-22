صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 42 ألفا و718 شهيدا- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 42 ألفا و718 شهيدا، إلى جانب أكثر من 100 ألف و282 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي: “ارتكب الاحتلال الإسرائيلي سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 115 شهيدا و487 مصابا خلال الـ48 ساعة الماضية”.

وأضافت أنه في “اليوم الـ382 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

(د ب أ)