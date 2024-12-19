سياسة | عربي | فلسطين

صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 45 ألفا و129 شهيدا

19 - ديسمبر - 2024

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غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس ، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 45 ألفا و129 شهيدا ، إلى جانب 107 آلاف و338 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم: “ارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و94 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية”.
وأضافت أنه في “اليوم الـ 440 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
(وكالات)

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