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صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفا و691 شهيدا

منذ 22 دقيقة

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غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت ، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 40 ألفا و691 شهيدا ، إلى جانب أكثر من 94 ألفا و 60 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم:” ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 89 شهيدا و205 مصابين خلال الـ 48 ساعة الماضية”.
وأضافت أنه في “اليوم الـ 330 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
(وكالات)

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