صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر إلى 33 ألفا و545 

غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، ثاني أيام عيد الفطر، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى “33 ألفا و545 شهيدا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي التي تنشره الوزارة عبر منصاتها، “لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 188″.

وأفادت الوزارة بأنه وصل المستشفيات “63 شهيدا و45 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي”.

وبناءً عليه، أفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33 ألفا و545 شهيدا و76 ألفا و94 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وشددت على أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وحلّ عيد الفطر هذا العام بينما تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(وكالات)