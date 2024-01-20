“صحة غزة”: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 24927- (فيديوهات)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى 24 ألفا و927 شهيدا، و62 ألفا و388 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان نشر عبر منصة تلغرام إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و280 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضاف البيان “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

بعد 23 عامًا على ارتقاء محمد الدرة أمام العالم كله

والده يودع أخاه أحمد الذي ارتقى شهيداً في قصف الكيان المحتل لقطاع غزة. pic.twitter.com/LO3hykExmX — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) January 20, 2024

حسب التقارير، تعرض مستشفى القدس في غزة للقصف. وفقاً للقانون الدولي، يُحظر ويُجرَّم استهداف المستشفيات ومرضاها بغض النظر عن الأسباب.

ومع ان الجرم واضح للعالم لكن هذا العالم مشترك في الجريمه pic.twitter.com/h8pfhm3nzY — أحداث سرية …سري للغايه صاادم Classified 🔥🗝 (@lion_07777) January 20, 2024

الصمود في غزة من نوع مختلف، لا مثيل له في العالم. pic.twitter.com/qGSl0SZ8fI — نحو الحرية (@hureyaksa) January 20, 2024

(الأناضول)