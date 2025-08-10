صحة غزة: ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 217 بينهم 100 طفل 

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات جراء سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 217 شخصا بينهم 100 طفل، وذلك بعد وفاة 5 حالات خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان، إن مستشفيات القطاع سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية “5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية”.

وتابع: “بذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 217 شهيدا، من بينهم 100 طفل”.

وتحذر منظمات أممية ومؤسسات محلية من أن استمرار الحصار ومنع المساعدات ينذران بوقوع وفيات جماعية بين الأطفال، وسط تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، وانهيار المنظومة الطبية بالكامل.

ورغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل قطاع غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها أو التحكم في توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة وبكميات شحيحة جدا “لا تعد سوى نقطة في محيط” وفق تقارير أممية ودولية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة “حماس” لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

