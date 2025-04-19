صحة غزة: استشهاد أكثر من 90 شخصا في غارات الاحتلال خلال 48 ساعة

دير البلح- غزة: قالت وزارة الصحة فى قطاع غزة إن أكثر من 90 شخصا استشهدوا فى غارات للاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، فيما تكثف إسرائيل هجماتها عبر غزة، لزيادة الضغط على حماس كي تفرج عن الأسرى المحتجزين لديها والتخلي عن السلاح.

وقالت الفرق الطبية إن الشهداء يشملون 15 شخصا على الأقل، قضوا ليلا، وبينهم نساء وأطفال، وكان بعضهم يتخذ من منطقة إنسانية مخصصة ملجأ.

وأضافت الفرق الطبية أن 11 شخصا، على الأقل، استشهدوا في مدينة خان يونس بجنوب القطاع، كان العديد منهم في خيمة بمنطقة المواصي حيث يعيش مئات الآلاف من النازحين.

وكانت قوات الاحتلال خصصت المواصي منطقة آمنة.

واستشهد أربعة آخرون في عمليات قصف منفصلة في مدينة رفح، بما في ذلك أم وابنتها، بحسب المستشفى الأوروبي حيث جرى إحضار الجثامين.

وقال جيش الاحتلال إنه هاجم 300 هدف، على مدار الأيام السبعة الماضية، في القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومنذ استئناف العمليات العدائية في 18 مارس/ آذار، وتم قصف أكثر من 1400 هدف من الجو.

وتعهدت قوات الاحتلال بتكثيف هجماتها غزة واحتلال “مناطق أمنية” كبيرة داخل القطاع. وعلى مدار ستة أسابيع حاصرت قوات الاحتلال غزة ومنعت دخول المواد الغذائية، وغيرها من السلع.

ودقت منظمات إغاثية الأسبوع الجاري ناقوس الخطر، وحذرت من أن آلاف الأطفال أصبحوا يعانون من سوء التغذية وبالكاد يتناول أغلبهم وجبة واحدة في اليوم فيما يتراجع المخزون، بحسب الأمم المتحدة.

وحثت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، حنان بلخي، السفير الأمريكي الجديد في تل أبيب، مايك هاكابي،اليوم السبت، على دفع تل أبيب إلى رفع الحصار عن غزة حتى يتسنى دخول الأدوية وغيرها من المساعدات إلى القطاع.

وقالت بلخي: “اتمنى أن يذهب ويرى الوضع بشكل مباشر”.

وفي أول ظهور لهاكابي كسفير للولايات المتحدة أمس الجمعة، قام أمس بزيارة حائط المبكى، وأدخل بطاقة تتضمن دعاء في الحائط، وقال إنها مكتوبة بخط يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال إن كل الجهود تبذل لإعادة الأسرى الذين تحتجزهم حماس.

(وكالات)