صحة غزة: استشهاد 20057 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر- (صور)

غزة: قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة إن 20057 فلسطينيا استشهدوا وإن 53320 آخرين أصيبوا جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت بأن “الساعات الـ48 الماضية شهدت استشهاد 390 فلسطينيا وإصابة 734 آخرين في قصف للجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع”.

وفي السياق نفسه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حصيلة الصحافيين الذين استشهدوا على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب بلغت 98 صحافيا.

وقال المكتب في بيان إن “إسرائيل اغتالت هؤلاء الصحافيين خلال حربها الوحشية على غزة في محاولة لتغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة لطمس الحقيقة، لكن الاحتلال فشل فشلاً ذريعاً في ذلك”.

واستشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شرق خان يونس جنوب القطاع. كما وصل إلى مستشفى ناصر، جثامين عدد من الشهداء والعشرات من الجرحى، جراء قصف طيران الاحتلال ومدفعيته منازل المواطنين شمال غرب، وشرق خان يونس، بحسب وكالة وفا.

وأسفرت غارات إسرائيلية على منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وفي شمال قطاع غزة، استشهدت طفلة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل يؤوي نازحين في مخيم جباليا.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف جثامين 9 شهداء بينهم أم وبناتها الـ5، جراء قصف منزلهم في بلدة جباليا، لترتفع حصيلة الشهداء في البلدة ومخيمها خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى نحو 30 شهيدا والعشرات من الجرحى.

كما ارتقى ثمانية شهداء وأصيب عدد آخر من المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في رفح جنوب القطاع، ثلاثة منهم في منزل يعود لعائلة ضهير غرب رفح جنوب قطاع غزة، نقلوا جميعا لمستشفى الكويت في رفح.

استشهاد الحافظة "جنان منير البرش" ابنة مدير عام وزارة الصحة في غزة، جراء قصف استهدف منزل نزحت إليه مع عائلتها في مخيم جباليا. pic.twitter.com/Hq8b6sT127 — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 22, 2023

ارتقاء المقدم مهدي العقاد مدير شرطة مركز خان يونس البلد في قصف منزل العائلة شرق شمال #خان_يونس#طوفان_الأقصى #غزة_الآن pic.twitter.com/RUH8ME7KtG — Nour Alhila 🇵🇸نور محمود الحيلة (@nmahmoudh) December 22, 2023

(وكالات)