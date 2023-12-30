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صحة غزة: استشهاد 21672 فلسطينيا وإصابة 56165 منذ 7 أكتوبر

منذ 13 دقيقة

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غزة: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 21672 شخصا استشهدوا فيما أصيب 56165 في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت الوزارة استشهاد 165 فلسطينيا وإصابة 250 في الساعات الـ24 الماضية.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي، إن الجيش الإسرائيلي “ارتكب 14 مجزرة خلال يوم واحد راح ضحيتها 165 شهيدا و250 مصابا”.

ووفق مصادر طبية في مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح (وسط) فإن أكثر من 100 شهيد و160 إصابة حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى خلال الـ24 ساعة الماضية.

(وكالات)

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