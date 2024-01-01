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استشهاد 21978 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر- (فيديوهات)

1 - يناير - 2024

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غزة: قالت وزارة الصحة في غزة إن 21978 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 56697 في الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت أن 156 شخصا استشهدوا وأصيب 146 آخرون في الساعات الـ24 المنصرمة.

وقال متحدث وزارة الصحة أشرف القدرة، في مؤتمر صحافي، إن “حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان (الإسرائيلي) ارتفعت إلى 21978 شهيدا و57697 مصابا”.

وأكد القدرة “استشهاد 326 من الكوادر الصحية، وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة”.

واتهم إسرائيل بـ “تعمّد استهداف 150 مؤسسة صحية، وإخراج 30 مستشفى عن الخدمة”، مؤكدا العمل من أجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة.

وبحسب القدرة، يجري البحث “مع المؤسسات الأممية لإعادة تشغيل المراكز الصحية في مختلف مناطق القطاع”.

وذكّر بأن إسرائيل مستمرة في “اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية”، مطالبا المؤسسات الأممية “بالعمل على حماية المنظومة الصحية وأطقمها”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 1, 2024 الساعة 2:05 م

    شهداء عند ربهم يرزقون 🇵🇸✌️🚀🐒🚀

    رد

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