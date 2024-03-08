“صحة غزة”: استشهاد 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية 

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الجمعة، استشهاد 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف“.

جاء ذلك في منشور لمتحدث “صحة غزة” أشرف القدرة، عبر حساب الوزارة على تلغرام.

وقال القدرة، “استشهاد 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف”.

وبذلك “ارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) إلى 23 شهيدًا في قطاع غزة“، بحسب القدرة.

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)