صحة غزة: استشهاد 30 فلسطينيا في 3 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية- (تدوينة)

فلسطينيون يحملون جثمان أحد الشهداء في موقع غارة إسرائيلية على مستشفى الوفاء

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في القطاع إلى 45 ألفا و514 شهيدا و108 آلاف و189 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و99 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45.514 شهيدا و108.189 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023″.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، لافتة إلى عجز طواقم الدفاع المدني والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لهم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت إضافة إلى الشهداء والجرحى، ما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)