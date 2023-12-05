مجزرة جديدة في دير البلح.. استشهاد 45 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على المنازل والبحث عن عالقين تحت الأنقاض- (فيديو)

غزة: استشهد 45 فلسطينيا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على منازل في دير البلح بوسط قطاع غزة.

وقال إياد الجابري مدير مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح إن المستشفى استقبل 45 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي لمنازل ثلاث عائلات في دير البلح خلال الساعة الماضية.

شاهد على المجزرة التي ارتكبها الطيران الإسرائيلي في مدينة دير البلح يروي ما شاهده بعد القصف #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/yZuj1JubO6 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 5, 2023

ولا تزال جهود البحث مستمرة عن ناجين وشهداء تحت أنقاض المنازل المدمرة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

استمرار جهود البحث عن ناجين وشهداء تحت أنقاض منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/lZxRFZOIdh — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 5, 2023

(وكالات)