مجزرة جديدة في دير البلح.. استشهاد 45 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على المنازل والبحث عن عالقين تحت الأنقاض- (فيديو)

غزة: استشهد 45 فلسطينيا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على منازل في دير البلح بوسط قطاع غزة.
وقال إياد الجابري مدير مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح إن المستشفى استقبل 45 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي لمنازل ثلاث عائلات في دير البلح خلال الساعة الماضية.
شاهد على المجزرة التي ارتكبها الطيران الإسرائيلي في مدينة دير البلح يروي ما شاهده بعد القصف #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/yZuj1JubO6
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 5, 2023
ولا تزال جهود البحث مستمرة عن ناجين وشهداء تحت أنقاض المنازل المدمرة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
استمرار جهود البحث عن ناجين وشهداء تحت أنقاض منزل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/lZxRFZOIdh
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 5, 2023
(وكالات)
اللهم احتسبهم شهداء وأسكنهم عليين من الجنة
اللهم يا منتقم يا جبار انتقم ممن قتلهم وممن خذلهم.
اللان ستسمعون نداءا جديدا بنفس الأسطوانة المشروخة من زعماء العربان يقفون وقفة رجل واحد ليدينون باقصى عبارات الإدانة والاستنكار هذه الأفعال الغير حضارية من اسراءيل والتي لا تتناسب مع القيم السمحاء التي عرفناها عن أولاد عمنا ونتوسل ال المجتمع الدولي ونستجديه ونستحلفهم بالله ان يتدخلوا لإيقاف هذه الأهوال الغير مقبولة من أولاد عمنا حيث أحرجتنا أمام أزواجنا وأولادنا ايما احراج ولا نستطيع مع استمرارها العودة إلى ممارسة حياتنا الطبيعية، حياة الترف، حتى تنتهي هذه الأعمال الغير موءدبة من أولاد العم.
ودمتم.
اخوانكم أولياء الأمور العرب شيوخ وروءساء وامراء
بدلوا حقوق الإنسان بعقوق الإنسان