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مجزرة جديدة في دير البلح.. استشهاد 45 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على المنازل والبحث عن عالقين تحت الأنقاض- (فيديو)

5 - ديسمبر - 2023

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غزة: استشهد 45 فلسطينيا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على منازل في دير البلح بوسط قطاع غزة.

وقال إياد الجابري مدير مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح إن المستشفى استقبل 45 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي لمنازل ثلاث عائلات في دير البلح خلال الساعة الماضية.

ولا تزال جهود البحث مستمرة عن ناجين وشهداء تحت أنقاض المنازل المدمرة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

(وكالات)

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  1. يقول Basem:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 5:34 م

    اللهم احتسبهم شهداء وأسكنهم عليين من الجنة
    اللهم يا منتقم يا جبار انتقم ممن قتلهم وممن خذلهم.
    اللان ستسمعون نداءا جديدا بنفس الأسطوانة المشروخة من زعماء العربان يقفون وقفة رجل واحد ليدينون باقصى عبارات الإدانة والاستنكار هذه الأفعال الغير حضارية من اسراءيل والتي لا تتناسب مع القيم السمحاء التي عرفناها عن أولاد عمنا ونتوسل ال المجتمع الدولي ونستجديه ونستحلفهم بالله ان يتدخلوا لإيقاف هذه الأهوال الغير مقبولة من أولاد عمنا حيث أحرجتنا أمام أزواجنا وأولادنا ايما احراج ولا نستطيع مع استمرارها العودة إلى ممارسة حياتنا الطبيعية، حياة الترف، حتى تنتهي هذه الأعمال الغير موءدبة من أولاد العم.
    ودمتم.
    اخوانكم أولياء الأمور العرب شيوخ وروءساء وامراء

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  2. يقول محمد:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 7:02 م

    بدلوا حقوق الإنسان بعقوق الإنسان

    رد

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