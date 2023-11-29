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العثور على خمسة أطفال خُدّج متوفين في أحد مستشفيات غزة

29 - نوفمبر - 2023

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خان يونس: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، أنها عثرت على خمسة أطفال خُدّج متوفين في مستشفى بمدينة غزة خلال فترة الهدنة المؤقتة.

وقبل دخول الهدنة حيز التنفيذ الجمعة بعد سبعة أسابيع من القتال، استهدفت الغارات الإسرائيلية مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة وأُخلي بعضها بناء على أوامر من الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الجنود الإسرائيليين أغلقوا جناح العناية المركّزة في مستشفى النصر للأطفال، وتمكن الأطباء أخيرا “من الدخول إلى الجناح مساء الثلاثاء”.

وأضاف القدرة “تركت قوات الاحتلال خمسة أطفال خُدّج” عُثر عليهم “متحللين جزئيا”.

وتابع أن “الجنود منعوا العائلات من الاقتراب” من الأطفال حديثي الولادة قبل الثلاثاء.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تابع العالم مصير 39 طفلا خديجا خلال حصار القوات الإسرائيلية لمستشفى الشفاء.

وقالت وزارة الصحة إن ثمانية منهم توفوا بسبب نقص الكهرباء لتشغيل حاضناتهم، وتم إجلاء 31 آخرين، غالبيتهم إلى مصر، لتلقي العلاج.

(أ ف ب)

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