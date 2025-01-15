صحة غزة: استشهاد 62 فلسطينيا في 6 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع إلى 46 ألفا و707 شهداء و110 آلاف و265 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات “62 شهيدا و253 إصابة خلال 24 ساعة”.

وأوضح التقرير أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى “46,707 شهداء و110,265 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023”.

وأشار إلى أن “عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وإلى جانب الضحايا، تسببت الإبادة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا في فقدان ما يزيد على 11 ألف فلسطيني، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)