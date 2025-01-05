صحة غزة: استشهاد 88 فلسطينيا في 5 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية- (تدوينة)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع إلى 45 ألفا و805 شهداء و109 آلاف و64 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 88 شهيداً و208 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي “ارتفعت إلى 45805 شهداء و109064 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023”.

وزادت: “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.. لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وإلى جانب الضحايا، تسببت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في فقدان ما يزيد على 11 ألف فلسطيني، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2024، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)