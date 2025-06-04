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صحة غزة: استهداف إسرائيل “مستشفى الأقصى” تقويض لمنظومة الصحة

منذ 28 دقيقة

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غزة: أدانت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، استهداف الجيش الإسرائيلي “مستشفى شهداء الأقصى”، مؤكدة أن ذلك يندرج في إطار “تقويض المنظومة الصحية”.

يأتي ذلك ضمن الإبادة الجماعية التي يواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أمريكي ارتكابها ضد الفلسطينيين في القطاع منذ 20 شهرا.

وقالت الوزارة في بيان إن “الجيش الإسرائيلي يستهدف سطح مبنى الإدارة بمستشفى شهداء الأقصى (وسط القطاع)، ما أثار الخوف والارتباك بين المرضى والطواقم الطبية”.

وأضافت: “الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة ممنهجة لتقويض المنظومة الصحية بالقطاع”.

وتابعت: “ندين استهداف المستشفى، ونطالب بتوفير الحماية للمؤسسات الصحية، وتجريم استمرار تقويض عمل المنظومة الصحية واستهدافها”.

واليوم، أفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي فجر خلال أقل من ساعة 3 طائرات مسيرة فوق سطح المستشفى الذي يؤوي مرضى وطاقما طبيا وآلاف النازحين.

وأوضح الشهود أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات.

(الأناضول)

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