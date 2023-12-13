صحة غزة: الجيش الإسرائيلي يفتح النار على غرف مرضى في مستشفى شمال القطاع

قطاع غزة: قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء إن قوات إسرائيلية فتحت النار على غرف مرضى في مستشفى بشمال قطاع غزة، ما يثير مخاوف على سلامة 12 طفلا في عناية الأطفال.

وقال المتحدث أشرف القدرة في بيان “قوات الاحتلال تشدد حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان واطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات”.

وبحسب القدرة فإنه “نخشى وفاة 12 طفلا في عناية الاطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون اجهزة دعم الحياة”.

والثلاثاء، أعلن القدرة أن القوات الإسرائيلية قامت باقتحام مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، وقامت بجمع الرجال في الساحة.

وأكد القدرة في بيان الأربعاء أن القوات الإسرائيلية تحتجز مدير المستشفى أحمد الكحلوت وعددا من افراد الطاقم، مشيرا الى أنهم تعرضوا “للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب” بينما تم إطلاق سراح عدد منهم في وقت لاحق.

وسبق للقوات الإسرائيلية أن اقتحمت مستشفيات أخرى في قطاع غزة بينها مستشفى الشفاء.

وبحسب الأمم المتحدة، لا يوجد حاليا سوى مستشفى واحد في شمال غزة قادر على استقبال المرضى.

(أ ف ب)