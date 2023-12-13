سياسة | عربي | فلسطين

صحة غزة: الجيش الإسرائيلي يفتح النار على غرف مرضى في مستشفى شمال القطاع

منذ 12 دقيقة

حجم الخط
0

قطاع غزة: قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء إن قوات إسرائيلية فتحت النار على غرف مرضى في مستشفى بشمال قطاع غزة، ما يثير مخاوف على سلامة 12 طفلا في عناية الأطفال.

وقال المتحدث أشرف القدرة في بيان “قوات الاحتلال تشدد حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان واطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات”.

وبحسب القدرة فإنه “نخشى وفاة 12 طفلا في عناية الاطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون اجهزة دعم الحياة”.

والثلاثاء، أعلن القدرة أن القوات الإسرائيلية قامت باقتحام مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، وقامت بجمع الرجال في الساحة.

وأكد القدرة في بيان الأربعاء أن القوات الإسرائيلية تحتجز مدير المستشفى أحمد الكحلوت وعددا من افراد الطاقم، مشيرا الى أنهم تعرضوا “للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب” بينما تم إطلاق سراح عدد منهم في وقت لاحق.

وسبق للقوات الإسرائيلية أن اقتحمت مستشفيات أخرى في قطاع غزة بينها مستشفى الشفاء.

وبحسب الأمم المتحدة، لا يوجد حاليا سوى مستشفى واحد في شمال غزة قادر على استقبال المرضى.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

وزيرا خارجية تونس وإيران يبحثان الوضع في فلسطين- (تدوينة)
منذ 47 دقيقة
المرصد الأورومتوسطي: وثقنا إنشاء 120 مقبرة جماعية في غزة
منذ ساعة واحدة
بايدن يجتمع بعائلات محتجزين أمريكيين موجودين في غزة
منذ ساعة واحدة
الهيئة 302: “الأونروا” تتعرض لحملة تضليل عالمية غير مسبوقة يقودها الاحتلال
منذ ساعتين

اشترك في قائمتنا البريدية