صحة غزة: الطبيب الهمص أصيب بقدمه خلال اعتقاله من قبل إسرائيل

غزة: قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن الطبيب مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، أصيب في قدمه خلال اختطافه من قوة خاصة إسرائيلية في وقت سابق الاثنين خلال مهمة طبية في مدينة رفح جنوبي القطاع، وأعربت على قلقها البالغ على وضعه الصحي.

وأضافت الوزارة في بيان إن “شهود عيان أفادوا أن الدكتور مروان الهمص تعرض لإصابة في قدمه خلال اعتقاله من قبل قوة خاصة تابعة للاحتلال، ولا يزال رهن الاحتجاز حتى اللحظة”.

وأعربت الوزارة “عن بالغ قلقها على وضعه الصحي”، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وفي وقت سابق، أعرب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وحركة “حماس”، في بيانين منفصلين، عن قلقهما البالغ إزاء مصير الهمص بعد اختطافه.

كما سبق واستنكرت الوزارة هذه الواقعة، واعتبرتها “انتهاكا خطيرا” لحرية التعبير والعمل الإنساني، وحمّلت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامته مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

ويعيد اعتقال الهمص إلى الأذهان حادثة اعتقال الجيش الإسرائيلي الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب اقتحامه مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، حيث أخرجته تحت تهديد السلاح بعد أن دمرت المستشفى وأخرجته من الخدمة.

وأثارت لحظة اعتقاله استنكارا واسعا، خصوصا بعد انتشار صورة له وهو يرتدي معطفه الطبي، يسير وحيدا وسط أنقاض المستشفى، محاطا بالآليات العسكرية الإسرائيلية، في مشهد تحوّل إلى أيقونة للصمود الفلسطيني.

وتشن إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)