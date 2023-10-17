صحة غزة: المستشفيات دخلت حالة انهيار فعلي بسبب انقطاع الكهرباء- (فيديو)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، دخول المستشفيات في “حالة انهيار فعلي” بسبب انقطاع الكهرباء، محذرة من “كارثة إنسانية” نتيجة نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود.

جاء ذلك في بيان مقتضب لمتحدث الوزارة أشرف القدرة، وتصريحات لمدير عام شؤونها الإدارية محمود حماد، نشرتها الوزارة على صفحتها في فيسبوك.

وقالت الوزارة، إن “المستشفيات (في غزة) دخلت في حالة انهيار فعلي بسبب انقطاع الكهرباء”.

ووجهت الوزارة “نداء استغاثة عاجل لكل أصحاب محطات الوقود وكل من يتوفر لديه أي لتر من السولار بالاتصال الفوري مع وزارة الصحة أو التواصل على رقمها المجاني (103) من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى”، وفق البيان.

وقال محمود حماد، مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة، وفق فيديو بثه موقع الوزارة من غرفة للأطفال الخدج، إن هناك “معاناة كبيرة في توفير السولار لخزانات الوقود لمجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى” في قطاع غزة.

وأوضح أن “نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود ينذر بكارثة إنسانية ويعرض المرضى في العناية المركزة والحضانات والأقسام الحرجة إلى الخطر والموت المحتم”.

وأشار إلى أن مخازن الوزارة “خالية” من الأدوية، داعيا “الشركاء والمؤسسات المانحة والدول العربية والإسلامية إلى دعم القطاع الصحي في غزة لاستدامة تقديم الخدمات الصحية في مرافق الوزارة”.

وحتى مساء الاثنين، بلغ عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 2778 شهيدا و9938 جريحا، وفق وزارة الصحة في القطاع، فيما لم يصدر عنها حتى (الساعة 13:15 ت.غ) إحصائية رسمية جديدة رغم تواصل سقوط قتلى ومصابين.

ولليوم الحادي عشر يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

(وكالات)