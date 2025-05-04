سياسة | عربي | فلسطين

صحة غزة: الوقود في مستشفيات القطاع يكفي 3 أيام فقط

منذ 34 دقيقة

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غزة: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، إن كميات الوقود الموجودة في مستشفيات القطاع “تكفي لمدة 3 أيام فقط”، وحذرت من أن إعاقة إسرائيل لوصول إمدادات الوقود للمستشفيات “يهدد بتوقفها عن العمل”.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “الاحتلال الإسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول إلى أماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في مناطق حمراء”.

وأضافت: “ما يتوفر من كميات الوقود في المستشفيات تكفي لمدة 3 أيام فقط”.

وذكرت أن مستشفيات القطاع تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة”، مشددة على أن “إعاقة وصول إمدادات الوقود للمستشفيات يهدد بتوقفها عن العمل”.

(الأناضول)

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