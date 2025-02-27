صحة غزة: انتشال 17 شهيدا وإصابة 19 آخرين- (تدوينة)

غزة- “القدس العربي”:

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ارتفع بعد انتشال جثامين شهداء جدد من تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول مستشفيات قطاع غزة 17 شهيدا تم انتشالهم و19 إصابة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقالت إن حصيلة العدوان على غزة ارتفعت إلى 48,365 شهيدا و111,780 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ودعت ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة، إلى ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط الالكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

وجاء ذلك في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال هجماتها على قطاع غزة، رغم استمرار سريان قرار وقف إطلاق النار.

وذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال أطلقت ثلاث قذائف، كما أطلقت طائرات مسيرة من نوع “كواد كابتر” النار على المواطنين في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وجاء ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه قوات الاحتلال المتواجدة في “محور فيلادلفيا” النار صوب عدة مناطق في مدينة رفح، كما قامت آليات الاحتلال المتواجدة على حدود غزة، بإطلاق الرصاص صوب مناطق متفرقة تقع إلى الشرق من مدينة خان يونس.

جدير ذكره أن اثنين من المواطنين استشهدا مساء الأربعاء جراء انفجار لغم من مخلفات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.