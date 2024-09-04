“صحة غزة”: انتهاء المرحلة الأولى من تطعيم شلل الأطفال بتلقيح 189 ألفا

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الأربعاء، انتهاء المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في بعض مناطق المحافظة الوسطى بعد تلقيح 189 ألف طفل، وانطلاق المرحلة الثانية، الخميس، بمحافظتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وقالت الوزارة في بيان: “انتهاء المرحلة الأولى من التطعيم في بعض المناطق بالمحافظة الوسطى (حكر الجامع، وادي السلقا، البركة)، وذلك بتطعيم 189 ألفا و551 طفلا”.

ورغم إعلانها انتهاء الحملة في بعض مناطق الوسطى، إلا أنها قالت أنه سيتم “الاستمرار في تقديم التطعيم من خلال 4 مراكز فقط في المحافظة طوال فترة الحملة وتم الاعلان عنها”.

وسبق وأن أعلنت الوزارة عن استمرار تقديم التطعيم طوال فترة الحملة في الوسطى من خلال مراكز “شهداء دير البلح الحكومي، ودير البلح الأونروا، والنصيرات الأونروا، والزوايدة”.

كما أعلنت الوزارة عن بدء المرحلة الثانية من التطعيم، الخميس، بمحافظتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم تلقيح أكثر من 189 ألف طفل في إطار “حملة التطعيم ضد شلل الأطفال” التي بدأت مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري وسط القطاع.

وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الحملة التي من المفترض أن يستفيد منها نحو 640 ألف طفل، ستبدأ في المحافظة الوسطى من 1 -4 سبتمبر، ثم تنتقل إلى محافظتي خان يونس ورفح من 5 -8 سبتمبر، ومن ثم لمحافظتي غزة والشمال من 9 -12 سبتمبر.

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة الصحة وصول الدفعة الأولى من اللقاحات بعدد 1.26 مليون جرعة.

يشار أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا في 16 أغسطس الماضي، إلى هدنة إنسانية لـ7 أيام، من أجل تنفيذ حملة التطعيم، حيث جاءت الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في القطاع لطفل عمره 10 شهور.

وعلى مدى أشهر الحرب، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة في القطاع جراء نقص الأدوية والتطعيمات، والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.