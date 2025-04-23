صحة غزة: باستهداف مستشفى للأطفال إسرائيل تمعن في حرمانهم الحياة- (تدوينة)

غزة: قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة ما ألحق بها أضرارا كبيرة، متهما الاحتلال بالإمعان في حرمان الأطفال من الحياة.

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن الوزارة نددت فيه باستهداف المستشفى الخاص بالأطفال.

واستنكرت الوزارة “استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة”، وأشارت إلى أن “القصف ألحق اضرار كبيرة بقسم العناية المركزة ومنظومة الطاقة البديلة داخل المستشفى”.

وأضافت: “الاحتلال لم يكتفِ بمنع الدواء والغذاء عن أطفال غزة بل يُمعن في حرمانهم الحياة”.

وجددت الوزارة مطالبتها للجهات المعنية بـ”توفير الحماية للمؤسسات الطبية وتجريم ممارسات الاحتلال بحقها”.

ومساء الثلاثاء، قال متحدث الوزارة أشرف القدرة في تصريح صحافي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة استهدفت “ألواح الطاقة البديلة بمستشفى الدرة للأطفال في حي التفاح شرق مدينة غزة”.

وأوضح أن قصفا مدفعيا استهدف أيضا “قسم العناية المركزة في ذات المستشفى”.

يأتي ذلك في وقت تمعن فيه إسرائيل باستهداف المرافق الحيوية التي تقدم خدمات إنسانية لفلسطينيي قطاع غزة الذين يعيشون إبادة جماعية متواصلة ترتكبها إسرائيل منذ 19 شهرا.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)