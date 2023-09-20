صحة غزة تحذر من توقف أقسام الغسيل الكلوي خلال أيام

غزة – “القدس العربي”:

دقت وزارة الصحة في قطاع غزة ناقوس الخطر من جديد، وقالت إن أقسام غسيل الكلى، قد تتوقف عن العمل خلال بضعة أيام، بسبب النقص الحاد وغير المسبوق في المستهلكات الطبية الضرورية لاستمرار هذه الخدمة الطبية.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة الصحة قال أشرف أبو مهادي مدير عام الصيدلة، “إن مرضى الفشل الكلوي يواجهون أياما قاسية قد تنتهي بتوقف كامل لخدمة الغسيل الكلوي خلال أيام، جراء النقص الحاد في المستهلكات الطبية الضرورية”.

وأشار إلى وجود 1100 مريض بالفشل الكلوي بينهم 38 طفلا، يحتاجون إلى إجراء عمليات غسيل للكلي، لثلاث جلسات غسيل أسبوعياً، وقال إن هؤلاء “باتوا اليوم يرقبون بخوف وقلق عدم تمكنهم من تلقي خدمة غسيل الكلى، وذلك بسبب عدم توفر المستهلكات الطبية اللازمة لإجراء جلسات غسيل الكلى التي تشكل لهم الحياة”.

وأعلن المسؤول في وزارة الصحة أن مخازن الوزارة باتت فارغة تماما من فلاتر غسيل الكلى وأنابيب نقل الدم، مؤكدا أيضا أن ما هو متوفر في أقسام غسيل الكلى على وشك النفاد.

وقال أبو مهادي إن الوزارة تقدم خدمة غسيل الكلى في 6 مراكز موزعة في محافظات قطاع غزة، بواقع 13 ألف جلسة غسيل شهرياً، مؤكدا أن هذه الخدمة الطبية تعد “حساسة ومنقذة للحياة”.

واتهم في الوقت ذاته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بأنها السبب الرئيس في معاناة مرضى قطاع غزة وتفاقم معاناتهم جراء حصاره المتواصل على قطاع غزة للعام السابع عشر على التوالي.

ودعا جميع الجهات المعنية بالتحرك العاجل والفوري لإنقاذ مرضى الفشل الكلوي وعدم الاكتفاء بالتدخلات الإسعافية التي تبقي المرضى وخدماتهم الصحية في دائرة الخطر.

وطالب كذلك المؤسسات الحقوقية والمنظمات الإنسانية، بإدانة وتجريم ممارسات الاحتلال بحق المرضى، من خلال منع علاجهم داخل مشافي غزة، أو منعهم من الخروج للعلاج في الخارج، وكذلك رفض إدخال التجهيزات الطبية والتشخيصية الخاصة بهم.