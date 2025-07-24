صحة غزة: تسجيل حالتي وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس ، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت صحة غزة ، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، بارتفاع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى 113 حالة وفاة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس/ آذار ويونيو / حزيران الماضيين نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت أن المراكز الصحية والنقاط الطبية التابعة للأونروا أجرت في هذه الفترة ما يقرب من 74 ألف فحص للأطفال للكشف عن سوء التغذية، وحددت ما يقرب من 5500 حالة من سوء التغذية الحاد الشامل وأكثر من 800 حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم.

(د ب أ)