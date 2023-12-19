“صحة غزة” تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 19667 منذ 7 أكتوبر- (فيديوهات)

أهالي منطقة في رفح يتجمعون في مكان قصف إسرائيلي في محاولة لإسعاف الضحايا، اليوم الثلاثاء

غزة: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى “19 ألفا و667 شهيدا و52 ألفا و586 مصابا”.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الوزارة أشرف القدرة، أصدره مع مرور 74 يوما على الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع.

وقال القدرة إنه خلال الساعات الماضية “ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة مروعة في كافة مناطق قطاع غزة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 19 ألفا و667 شهيدا و52 ألفا و586 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي”.

يا عفو الله! من مجزرة عائلة زعرب بمدينة #رفح جنوب قطاع غزة "التي يدعي الاحتلال انها منطقة آمنة" pic.twitter.com/ptWQdgsHIF — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) December 19, 2023

وأوضح أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ إعدامات وإبادة جماعية شمال غزة، بعد أن قامت بتصفية الخدمات الصحية فيه ودمرت المستشفيات وأخرجتها عن الخدمة”.

كما أشار إلى أن مستشفيات جنوب غزة “باتت عاجزة أمام الأعداد الهائلة من الإصابات”.

وفي السياق، كشف القدرة عن “اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 99 من الكوادر الطبية في قطاع غزة في ظروف قاسية، تشهد امتهانا لكرامتهم الإنسانية، والاستجواب تحت التعذيب والتجويع”.

مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال بالقرب من نادي خدمات مخيم جباليا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/4PNIGCoSbp — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 19, 2023

وقال إن من بين معتقلي الكوادر الطبية في غزة “مدراء مستشفيات شمال غزة، وهم مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، ومدير مستشفى كمال عدوان أحمد الكحلوت، ومدير مستشفى العودة أحمد مهنا”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن القدرة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى “العودة”، وحولته إلى ثكنة عسكرية، واحتجزت بداخله عشرات الكوادر الطبية والمرضى والنازحين.

ولفت أيضا إلى اعتقال القوات الإسرائيلية “10 من الكوادر الصحية من مستشفى العودة”.

وعلى هذا النحو، طالب متحدث “صحة غزة” بضرورة “خروج 5000 مصاب بشكل عاجل للعلاج في الخارج قبل أن يفقدوا حياتهم”.

وكشف أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية “غادر فقط 413 مصابا، وهذا أقل من 1 بالمئة من عدد الإصابات”، بحسب البيان ذاته.

بهذه الكلمات ودعت أم من غزة طفلتهم الشهيدة وعدد من أفراد عائلتها الذين ارتقوا شهداء في مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي برفح جنوب قطاع غزة على بعد مئات الأمتار من الجدار الفاصل مع مصر. pic.twitter.com/XtVaPdcy9J — رضوان الأخرس (@rdooan) December 19, 2023

كما وصف القدرة الوضع الصحي والإنساني في مراكز وأماكن الإيواء بأنه “لا يمكن تحمله أو وصفه نتيجة الانتشار المتسارع والواسع للأوبئة والأمراض المعدية وسوء التغذية والجفاف، فضلا عن نفاد تطعيمات الأطفال.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن “جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد مستشفيات شمال غزة وتدميرها، واعتقال كوادرها بمثابة ضوء أخضر لتنفيذ السيناريو الإجرامي في جنوب غزة”.

(الأناضول)