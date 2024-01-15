صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 24100 شهيد

قطاع غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة الإثنين ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 24100 شهيد غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وأفادت الوزارة في بيان باستشهاد 132 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مشيرة إلى إصابة 60834 شخصا بجروح منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

كما أشارت إلى أنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة “كارثة إنسانية غير مسبوقة” وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع خلال 3 أشهر وهو ما يعادل 1.9 ملايين شخص، وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

(وكالات)